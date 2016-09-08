全球港灣論壇落幕 領袖簽署宣言

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高市府主辦的全球港灣城市論壇圓滿落幕，市長陳菊（左四）與各國代表喝香檳慶祝。（柯宗緯攝）

高市府主辦的全球港灣城市論壇圓滿落幕，宣告兩年後再見。（柯宗緯攝）

2016全球港灣城市論壇今（8）日圓滿落幕，各國代表簽署論壇宣言，包括產業轉型、永續發展、跨域合作及海洋文化等議題。市長陳菊指出，此次跨出港灣城市合作共榮的第一步，期待兩年後再度聚首，屆時有更多單位參與，能有文化、經貿等層面實質交流。

陳菊致詞時對於港灣城市論壇劃下句點，感到離情依依。她說，這三天議程與各港灣城市交換城市治理經驗，討論共同面臨挑戰，如何尋求解決之策，打造更有活力、環境永續發展的港灣城市。同時，邀請大家明年10月到高雄參與2017生態交通全球盛典。

這次論壇成果豐碩，陳菊說，所有港灣城市間互動良好，包括高雄市和巴拿馬市簽署姐妹市、與馬來西亞雪蘭莪州簽署MOU，市長圓桌會議論壇各國家分享港灣城市治理經驗，以及將來朝向合作努力。

陳菊與19座城市代表私下會晤，其中為讓高雄爭取成為南進基地，特別在東南亞最大城市之一印尼雅加達拜會時，向對方提出重新開啟台灣與印尼漁業協定並開拓新航線的期待，同時邀請高雄港務公司合作，可望與雅加達能更深入交流。

此外，越南海防副主席亦向陳菊提出高雄與海防直航的期盼，以加速雙方經濟發展。除經貿、交通往來外，高市府邀請緬甸仰光加入亞洲的高中交換學生計劃，未來進行「人才運輸」，也讓高雄增添一名東南亞友好城市。

(中時)