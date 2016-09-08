觀光南進！高雄-胡志明航線年底首航
高雄觀光南進，又有新突破！近年越南來台旅客直線飆漲，去年突破14.6萬人，看準這支「潛力股」，觀光局長曾姿雯近日率團前往越南胡志明市，開拓越客來港都觀光市場；今日捎來好消息，證實高雄－胡志明市航線12月5日首航，可望創造更大商機。
曾姿雯率團參與2016胡志明市國際旅展(ITE HCMC)，馬不停蹄拜訪胡志明市旅遊局、越捷航空總公司等單位。她指出，2015年東南亞市場來台人數已達142萬人次，其中越南觀光潛在商機可觀，去年較前年成長約6.71%，人數遠超過菲律賓及泰國。
胡志明旅遊局副局長呂國慶表示，期望每年兩城市固定互訪，讓彼此關係更上層樓。越捷航空副總經理阮陽平亦證實，高雄－胡志明市航線今年12月5日正式首航，更向觀光推廣團表達開闢更多越南其他城市飛往高雄航線意願，期盼與高雄市共創商機。
高市觀光局呼應新南向政策，今年鎖定女性高端市場，協調觀光業者聯手打造「Beauty 4高雄」，將婚紗攝影、醫美奢華、超值購物和精彩美食四大主題融合成套裝行程，搶攻越南客市場。
曾姿雯大力推薦女性企業家參加「Beauty 4高雄」行程，還加碼提供高雄在地生技園區產製獲SGS認證面膜禮盒，贈送前500位來訪民眾，讓大家來美麗高雄玩，也能把高雄的美麗帶回越南。
(中時)
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