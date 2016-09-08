違法賣大陸肚臍貼 女子違反藥事法
彰化檢方查出王姓女子成立工作室，違法販賣被稱有減肥功效的肚臍貼，檢警查出，肚臍貼屬偽禁藥，今天傳訊王女到案。
檢方指出，去年接獲衛生機關通報指稱，在網路上有人以個人工作室為名義，刊登販賣含中藥成分的大陸肚臍貼，業者宣稱，肚臍貼含有決明子、茯苓以及當歸等成分，有調理、瘦身等功效。
檢方表示，肚臍貼本來應該屬於藥品，不過業者違法從國外輸入，在藥事法上屬於禁藥，業者擅自輸入販賣，已經違法，蒐集資料後，今天派出兩名檢察官率領員警，分別前往新北市三峽區以及台中市北屯區兩處地點進行搜索，同時傳訊王姓女子到案。
檢方指出，他們只在現場查扣兩包肚臍貼現貨，不過王女從去年開始從事網路販售工作，2年下來已賣出60多包，而王女所為已違反藥事法，另將所扣得的肚臍貼送交給衛生單位確認成分。1050908
(中央社)
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