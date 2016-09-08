冬山柚子節 7000柚子堆成「大柚龜」亮相
宜蘭縣冬山鄉為縣內最大柚子產區，雖然今年減產，但中山社區的柚子節照常舉行，將於本周六、日登場，長4.2米、寬3.6米、高1米的大柚龜，今日搶先亮相，由7000個柚子堆成，邀遊客來冬山鄉永光宮祈福拜拜，擲聖筊送2個柚子。
中山社區發展協會理事長林長輝說，柚子節活動今年邁入第6年，每年吸引近2000人，為了幫老農行銷，今年照常舉行，歡迎遊客擲筊拿柚子吃平安，大柚龜有三山國王加持，每個柚子上頭貼有柚農的名字與電話，若民眾覺得好吃，能與柚農聯絡。
除了有柚龜祈福活動，現場展示各項農特產品，以及有趣的DIY體驗活動，有柚花擂茶、茶燻蛋、銅鑼燒、綠茶糕、豆腐乳共5項，以及採柚活動及農村生態導覽，還有柚子造型趣味競賽。
今年柚子節特別與2單位合作義賣，200箱有機柚子，1箱義賣價700元，其中200元將捐給宜蘭聯合勸募基金會；另有500箱有機柚子，1箱義賣價700元，其中200元將捐給福林慈善協會，可電洽中山社區發展協會理事長林長輝0928837000。
(中時)
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