南投北上會女友 缺錢男髮廊行竊被逮
26歲無業石姓男子，5日從南投北上找女友約會，石男當晚投宿西門町飯店，6日凌晨時因為缺錢，亂逛潛入武昌街某大樓3樓髮廊，在裡面東翻西找40分鐘，最後誤觸警鈴，石男倉惶逃逸，店家事後報警，並將影片po在「爆料公社」追查小偷。
石嫌第2天到北投會女友，7日又回到西門町，晚間疑似又在尋找目標，最後因找不到而罷手。8日下午石在昆明、洛陽街口閒晃時，遭萬華警方當場逮捕，石表示因為沒錢，和女友約會時很沒面子，才會到髮廊行竊，警訊後被依竊盜罪移送法辦。
(中時)
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