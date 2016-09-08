保障行人優先 中市太平區易肇事路口試辦淨空
為降低轄內交通事故，太平警分局今天表示，將針對轄區易肇事路口試辦1個月交通改善措施，實施路口淨空，並在交通熱點時段，取締路口惡性交通違規，保障行人過馬路的優先權。
太平警分局今天邀請里長、義交協勤民力等幹部舉行實務討論會。太平警分局表示，將針對易肇事路口推動交通改善措施，擇定中興路、中山路及樹孝路等交通複雜路口做為示範點，實施路口淨空預計試辦1個月。
太平警分局表示，初步決定在交叉路口10公尺沿紅線擺設交通錐，並在上、下學交通尖峰時段派警力守望，透過宣導、勸導及執法三管齊下，再配合商家自主管理，希望用路人能養成良好守法習慣。
太平警分局指出，最近傳出多起行人過馬路行走斑馬線，遭到車輛撞擊受傷或死亡，依據交通法規規定，只要行人走在行人穿越線，車輛就應該禮讓，不能以行人違反號誌，就強行通過路口。
部分里長及義交在會議提出增設停車場、改善不合理交通工程及拖吊違規停車等建議，逐步建立行人優先通行環境，以保障行人安全。
(中時)
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