狂犬病致死率近100％ 農委會籲注射疫苗並絕育

明年2月將實施零安樂死，流浪動物問題更顯棘手。不只防檢局配合928世界狂犬病日，啟動狂犬病預防注射宣導活動，畜牧處更整合全國獸醫師，進行下鄉絕育及動保宣導工作，預計辦理160場，絕育6400隻以上犬貓，以達到全年度絕育數15萬隻的目標。

自2013年初迄今年8月底，已檢測野生動物、犬、貓及蝙蝠共6359例，其中有545例鼬獾、6例白鼻心、1例錢鼠及1例遭確診感染狂犬病，為配合928世界狂犬病日，獸醫公會全聯會陸續於此時，配合動物防疫機關辦理4場狂犬病預防注射聯合宣導活動。

防檢局提醒，人類感染狂犬病死亡率近100%，全世界每年有超過5萬人死於狂犬病，95%以上是被犬貓咬傷，施打率達70％以上，即可有效防止狂犬病在人畜間傳播，如家中飼養犬貓或其他食肉目寵物，未依規定完成狂犬病疫苗注射，將依法被處3~15萬元罰鍰，目前已開出55件罰單，請民眾記得每年帶犬貓施打狂犬病疫苗，以免受罰。

另外，近年各地方政府陸續提供家犬三合一（登記、絕育、疫苗注射）優惠方案外，農委會今年情商獸醫師公會全聯會，整合資源直接下鄉進行犬貓免費絕育工作，計有9個縣市獸醫師公會及19家動物醫院參與，迄今已完成100場次的下鄉巡迴絕育，預計共辦理160場，絕育6400隻犬貓。

(中時)