陳禹勳背傷下二軍 林柏佑下周歸隊
Lamigo桃猿守護神陳禹勳7日對義大犀牛後援1.2失2分(非自責分)，但賽後他感覺背部不適，8日被降二軍，預計先休息一周；而7月底因傷下二軍的林柏佑預計下周歸隊，桃猿先把新秀左投鄭佳銘拉上一軍在牛棚待命。
陳禹勳7日在8局下球隊6比5領先時，在二壘有人時登板，先讓義大追平比數，第9局又在球隊2分領先時續投，但再度失分，兩隊平手進入延長賽，最終桃猿在第10局以8比9不敵義大。
合計陳禹勳後援1.2局，被敲2支安打，投出3次保送，用了35球。他提到，9局下面對第4名打者羅國麟時，投出第1球後就感覺背部有點痠，退場後不適感加劇，教練團今天將他降至二軍，對於這突發傷勢，詳細原因他也不太清楚，陳禹勳表示：「防護員說，這兩天就先休息。」何時歸隊不一定。
至於季初扮演終結者的林柏佑，8月底因擴背肌拉傷下二軍休養、調整，投手教練吳俊良說，原本本周讓他回一軍，但他因家中有喜事向球隊告假3天，預計下周歸隊。雖然桃猿最倚賴的兩名「後防線」本周今年輪流因傷所困，吳俊良仍樂觀表示：「這就是我們的考驗，就接受挑戰，下半季一定是我們拿(冠軍)。」
除陳禹勳外，昨登板的黃偉晟因膝蓋傷勢降二軍休養，桃猿因此拉上林國裕和今年選秀第7輪挑中的左投鄭佳銘。
(中時電子報)
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