騎機車旅遊 中橫摔車夫死妻傷
基隆市七堵區的陳姓夫妻，騎著機車旅行，7日晚間從花蓮取道中橫準備到南投埔里，行經台8線131.1公里處時，疑因閃避落石，連人帶車滑倒，陳男頭部撞到山壁，造成陳男喪生、妻子受傷。
警方調查，陳男騎乘重機，載著妻子，從花蓮往南投埔里方向，行經台8線131.1公里慈恩段西端時遇上落石，疑因閃避落石不慎滑倒，陳男頭部撞及山壁。
警消獲報後到場處理，發現陳男已無命生命跡象，妻子黃女全身多處擦傷，送花蓮慈濟醫院治療，所幸無生命危險；陳男真正死因報請檢察官相驗。
公路總局第四區養護工程處洛韶工務段長張宇博表示，事故當晚工程人員也前往瞭解，死者非被落石砸到，而是自撞；呼籲民眾行駛山區道路，發現前方有零星落石掉落時，應停止前進，就近找尋掩體躲避。
同屬慈恩段的137.1公里處，4日因落石坍方交通阻斷，公路單位6日搶通、並實施夜間預警性封路，7日上午8時才開放通行。1050908
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。