騎機車旅遊 中橫摔車夫死妻傷

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基隆市七堵區的陳姓夫妻，騎著機車旅行，7日晚間從花蓮取道中橫準備到南投埔里，行經台8線131.1公里處時，疑因閃避落石，連人帶車滑倒，陳男頭部撞到山壁，造成陳男喪生、妻子受傷。

警方調查，陳男騎乘重機，載著妻子，從花蓮往南投埔里方向，行經台8線131.1公里慈恩段西端時遇上落石，疑因閃避落石不慎滑倒，陳男頭部撞及山壁。

警消獲報後到場處理，發現陳男已無命生命跡象，妻子黃女全身多處擦傷，送花蓮慈濟醫院治療，所幸無生命危險；陳男真正死因報請檢察官相驗。

公路總局第四區養護工程處洛韶工務段長張宇博表示，事故當晚工程人員也前往瞭解，死者非被落石砸到，而是自撞；呼籲民眾行駛山區道路，發現前方有零星落石掉落時，應停止前進，就近找尋掩體躲避。

同屬慈恩段的137.1公里處，4日因落石坍方交通阻斷，公路單位6日搶通、並實施夜間預警性封路，7日上午8時才開放通行。1050908

(中央社)