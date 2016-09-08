退休公教三節慰問金被砍 影響逾15萬人
行政院今天拍板，從明年春節起將砍月退新台幣2萬5000元以上的退休公教人員三節慰問金，預估每年可省8.7億元，影響人數超過15萬人。
現行三節慰問金發放對象，為符合下列4項條件之一的退休公務人員、教育人員及政務人員。一、退休（職）時年滿60歲。二、任職滿25年且年滿55歲者。三、未具工作能力者。四、各機關依原退休人員照護事項規定已列為照護對象者。
修正規定後，僅有月退2萬5000元以下，及因公成殘、退休時未具工作能力的退休公教人員才能領到三節慰問金。但為了體恤技工、工友（含駕駛），他們的三節慰問金將保留。
明年春節起，原可領取慰問金的265名退休政務人員將沒有三節慰問金可領。退休公務人員領取人數從8萬8088人減少為1萬3489人，經費從4.7億元縮減為8100萬元；退休教育人員領取人數從8萬2395人減少為924人，經費從4.8億元減少為554萬元。3萬3760名退休技工、工友（含駕駛）仍可領取合計2億元三節慰問金。
中央和地方政府合計領取三節慰問金的退休公教人員人數，從20萬4508人，大幅縮減至4萬8173人，影響15萬6335人。退休公教人員三節慰問金原本1年要發放11.6億元，制度變革後僅要發放2.9億元，節省8.7億元。
此外，現職公務人員沒有三節獎金。軍職人員則是年滿75歲以上退役將領才有春節慰問金，退役軍人並沒有三節慰問金。1050908
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。