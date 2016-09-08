退休公教三節慰問金被砍 影響逾15萬人

行政院今天拍板，從明年春節起將砍月退新台幣2萬5000元以上的退休公教人員三節慰問金，預估每年可省8.7億元，影響人數超過15萬人。

現行三節慰問金發放對象，為符合下列4項條件之一的退休公務人員、教育人員及政務人員。一、退休（職）時年滿60歲。二、任職滿25年且年滿55歲者。三、未具工作能力者。四、各機關依原退休人員照護事項規定已列為照護對象者。

修正規定後，僅有月退2萬5000元以下，及因公成殘、退休時未具工作能力的退休公教人員才能領到三節慰問金。但為了體恤技工、工友（含駕駛），他們的三節慰問金將保留。

明年春節起，原可領取慰問金的265名退休政務人員將沒有三節慰問金可領。退休公務人員領取人數從8萬8088人減少為1萬3489人，經費從4.7億元縮減為8100萬元；退休教育人員領取人數從8萬2395人減少為924人，經費從4.8億元減少為554萬元。3萬3760名退休技工、工友（含駕駛）仍可領取合計2億元三節慰問金。

中央和地方政府合計領取三節慰問金的退休公教人員人數，從20萬4508人，大幅縮減至4萬8173人，影響15萬6335人。退休公教人員三節慰問金原本1年要發放11.6億元，制度變革後僅要發放2.9億元，節省8.7億元。

此外，現職公務人員沒有三節獎金。軍職人員則是年滿75歲以上退役將領才有春節慰問金，退役軍人並沒有三節慰問金。1050908

(中央社)