網路戀情成騙局 工程師險遭詐騙

台中26歲工程師阿凱為幫網路女友投資開公司，日前以死相逼要求父母金援，老夫婦屢勸兒子不聽，尋求警方協助，經警方勸導阿凱才明白網路戀情原是一場騙局。

台中市第三警分局正義派出所表示，南部一對老夫妻日前來報案指稱，兒子一直要拿新台幣600萬元給他的網路女友，父母屢勸不聽，兒子又以死相逼，兩老著急不知如何是好。

警方調查，阿凱在民國101年利用交友軟體認識自稱是日英混血的女子「加賀美保」，在每日噓寒問暖下，加賀美保感動了阿凱孤單寂寞的心，交往期間加賀美保囑託他代為照顧在台灣的乾妹妹「小姿」。

警方指出，103年4月加賀美保與阿凱發生口角後，不再連絡，但小姿仍與他聯繫，日前以未婚懷孕須墮胎、生病、付房租等理由請阿凱資助，阿凱遵守與加賀美保的承諾，多次匯款到一名金姓女子的帳戶，金額達28萬元。

去年底，加賀美保再次出現，她供稱，當日與阿凱發生口角後，生氣跑出門竟發生車禍，導致因失去記憶才未與阿凱聯繫，也不知道乾妹妹借錢，她表示頭顱內長瘤需要開刀，而且要投資創立新公司急需600萬元。

阿凱不疑有他，努力籌錢並以死相逼要求父母金援，父母求助警方幫助，在警方的勸阻下，阿凱明白這是一場網路騙局，他配合警方與金姓女子相約在學府路超商前取款，順利逮捕金女。

金女本否認犯行，但警方請阿凱打電話給加賀美保、小姿及金老師，金女身上的手機響個不停，確認原本金女1人分飾3角，騙得阿凱團團轉。警訊後將金女依法移送偵辦。1050908

(中央社)