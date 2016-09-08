晤英相 歐洲理事會主席籲快啟動脫歐
歐洲理事會主席圖斯克今天在會晤英國首相梅伊之後，透過官方推特表示，歐盟的目標是建立和英國最緊密的關係，但希望英國儘速啟動脫歐程序。
除了英國以外的歐盟其餘27個會員國領袖將在16日召開非正式領袖會議，商談英國脫歐與難民等多項議題。
為尋求各會員國共識，圖斯克（Donald Tusk）近日頻繁往來歐洲各國，與領袖交換意見。圖斯克今天則前往倫敦，拜會梅伊（Theresa May）。
他與梅伊會晤後在推特上表示，歐盟的目標是盡可能與英國建立最緊密關係。球現在在英國手裡，為了所有人的最佳利益，英國應盡快啟動脫歐程序。
英國媒體報導，圖斯克向梅伊表示，歐盟其餘27國下週的峰會上將討論英國脫歐的政治影響，但這不意味會討論歐盟與英國的未來關係發展，因為必須先有正式的知會，亦即英國必須正式向理事會啟動里斯本條約第50條。
梅伊則回應說，期待英國脫歐協商能夠平順進行。但她昨天在下議院表示，沒有準備好之前，英國不會做出決定。1050908
(中央社)
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