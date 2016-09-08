查黨產 國民黨呼籲劉泰英出面交代金流
民進黨立委林俊憲指國民黨黨營事業中興電工五鬼搬運，將不當黨產漂白為私產。國民黨文傳會副主委胡文琦今天呼籲前大掌櫃劉泰英轉為污點證人，交代所有金流，以釐清真相。
林俊憲今天找來前國民黨投管會主委劉泰英的兒子劉昭毅召開記者會。林俊憲說，劉泰英是國內少數知道國民黨黨產運作的關鍵人士；劉昭毅說，江義福是由劉泰英指派去中興電工，但劉泰英擔任投管會主委，只負責黨產經營，黨產處理並不是劉泰英的權限範圍內。
胡文琦說，中興電工確實曾是黨營事業，但如今早已不是，移轉過程的相關資料完全查無資料，國民黨也希望和大家一起查清楚。
胡文琦並指出，江義福是劉泰英所指派，今天劉昭毅出面指控江義福，江、劉之間發生什麼問題嗎？而且如果林俊憲召開記者會質疑此事，是想藉此為當年李登輝、劉泰英在國民黨內所有的金流流向，將黨產五鬼搬運的情形漂白，心態就相當可議。
胡文琦呼籲劉泰英發揮道德勇氣，轉為污點證人，交代他跟李登輝任內所有的金流，讓台灣民眾了解，釐清真相。1050908
(中央社)
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