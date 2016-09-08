台北藝術節開跑 停格傾訴愛戀心事

2016台北藝術節今天揭開序幕，開幕演出由河床劇團與中山女高共同攜手合作的「停格」，如詩的畫面，傾訴女高中生的私密情緒與愛戀心事。

2016台北藝術節今天開跑，現場集結來自德國、法國、紐西蘭及台灣等國的藝術家，台北市文化局長謝佩霓表示，18年前世界面對的不只是世界末日的情節，在一片紛擾當中，台北作為華人世界言論最自由，完全沒有任何審查箝制的台北，決定舉辦台北電影節、台北詩歌節及台北藝術節。

藝術總監耿一偉則表示，今年開幕節目呼應今年的策展主題「藝術改變你的生活」，藝術就像是「停格」的高中生一樣，會讓你覺得世界是可以改變的。

今年台北藝術節包括有法國視覺藝術家菲利浦‧肯恩的「龍之憂鬱」，在諾大雪景舞台上，以低限手工的方式，用日常器具打造搖滾遊樂園，向觀眾展現景象「被製造」的過程。

由日本前衛小劇場旗手岡田利規執導的「棒球奇蹟」，以棒球運動剖開日、韓、美三國的殖民情結。曾獲岸田國士戲劇獎的岡田利規，更多次受邀至各大國際藝術節演出，票券已售罄。

劇場導演鴻鴻與新寶島康樂隊、客家金曲歌王黃連煜攜手合作的「我是東西南北香蕉人」，以清末詩人黃遵憲為創作起點，一齣穿越時空的狂想音樂劇，由怪氣瀟洒的黃連煜操刀，除了將黃遵憲詩作填入即將失傳的客家山歌調外，演唱豐富音樂曲風與橫跨4種語言的原創歌曲。

第18屆台北藝術節9月9日起至10月16日止，為期6週，分別於城市舞台、水源劇場、中山堂、大安森林公園露天音樂台等地上演，節目詳情請上台北藝術節官網：www.taipeifestival.org。1050908

(中央社)