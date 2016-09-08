竹市國中推廣CPR教學 盼提升OHCA救活率
為推廣全民CPR急救技能，新竹市消防局今年起，針對轄內公私立20所國中二年級生，進行CPR認證活動，8日搶先在建華國中舉辦民眾版急救教學影片暨首場認證，透過影片中男女主角精湛演出，讓大家對急救更有興趣，市長林智堅也到場與大家實際操作，頻被誇讚十分標準。
消防局表示，國人十大死亡原因中「心臟疾病」高居前3名，其中以突發性心跳停止最多，如今年6月，香山國小1位具心臟病史的60歲黃姓教練，在活動中倒地不醒，站在他身邊的教師，在救護車抵達前施以CPR及胸外按摩，接著由救護人員接手，到院前所幸恢復心跳。
市長林智堅說，消防局統計今年1至8月，成功救活74人，救活率將近3成，為提升救活率，遂拍攝6分鐘的全民CPR宣導影片，期盼透過電影般創新短片，讓民眾輕鬆理解急救技巧，發揮救人一命。
宣導影片男女主角孫陽、許珊綺8日也現身響應，他們說，內容突破以往「宣導短片」的印象，以肢體動作和表情，呈現危急、緊張氣氛，並結合時下流行的「密室」元素，參考好萊塢電影情節，男主角一次又一次，重新在密室中醒來，替躺在一旁的女主角，展開施救，從錯誤中摸索CPR及AED技巧。
林智堅說，每年國小4年級消防護照學習活動，就包括CPR訓練，但卻發現他們進行CPR操作時，因力道不足而造成效果不佳，為提升學習成效，今年將針對20所國中2年級，辦理30個場次，共計5233位學生參與認證活動，未來也將持續辦理全民CPR推廣，讓CPR急救落實校園。
(中時)
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