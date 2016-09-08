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中國與東協發表聯合聲明： 建立緊急熱線

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中國－東協領導人會議
圖為中國－東協（10+1）領導人會議現場，最後發表了《紀念峰會聯合聲明》。(圖/新華社)

中國大陸總理李克強本週赴寮國參加東協峰會，並在7日發表《紀念峰會聯合聲明》，表示中國支持東盟在RCEP談判中發揮主導作用，並確立南海的緊急熱線與海上意外相遇規則。

外媒： 東協公報將避開南海仲裁

東南亞國家協會（Association of Southeast Asian Nations）在6日先行開會後，緊接著舉辦東協與中國對話關係25周年紀念峰會。與會雙方在多項問題上達成共識，並在後續確立《紀念峰會聯合聲明》。

《聲明》首先重申雙方立場：中國支持東協的一體化進程，支持其在地區架構的中心地位；東協則重申中國發展對東南亞地區是重要機遇，也支持「一個中國」政策。此外，雙方有共識加強各領域合作，致力達成全面經濟夥伴關係協定（RCEP）。

《聲明》內容也提及南海問題，除再次強調《南海各方行為宣言》，也承諾加速談判《南海行為準則》。更重要的是通過《中國與東盟國家應對海上緊急事態外交高官熱線平台指導方針》和《中國與東盟國家關於在南海適用〈海上意外相遇規則〉的聯合聲明》兩份文件。

總而言之，該會議避開了敏感的南海仲裁案，著重在具有建設性的互動領域，算是達成了北京方面的外交目標。

(中時電子報)

中國東協聯合聲明：通過談判解決南海爭議

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關鍵字：中國東協聯合聲明緊急熱線南海行為準則南海各方行為宣言海上意外相遇規則
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