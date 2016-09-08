中國與東協發表聯合聲明： 建立緊急熱線

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圖為中國－東協（10+1）領導人會議現場，最後發表了《紀念峰會聯合聲明》。(圖/新華社)

中國大陸總理李克強本週赴寮國參加東協峰會，並在7日發表《紀念峰會聯合聲明》，表示中國支持東盟在RCEP談判中發揮主導作用，並確立南海的緊急熱線與海上意外相遇規則。

東南亞國家協會（Association of Southeast Asian Nations）在6日先行開會後，緊接著舉辦東協與中國對話關係25周年紀念峰會。與會雙方在多項問題上達成共識，並在後續確立《紀念峰會聯合聲明》。

《聲明》首先重申雙方立場：中國支持東協的一體化進程，支持其在地區架構的中心地位；東協則重申中國發展對東南亞地區是重要機遇，也支持「一個中國」政策。此外，雙方有共識加強各領域合作，致力達成全面經濟夥伴關係協定（RCEP）。

《聲明》內容也提及南海問題，除再次強調《南海各方行為宣言》，也承諾加速談判《南海行為準則》。更重要的是通過《中國與東盟國家應對海上緊急事態外交高官熱線平台指導方針》和《中國與東盟國家關於在南海適用〈海上意外相遇規則〉的聯合聲明》兩份文件。

總而言之，該會議避開了敏感的南海仲裁案，著重在具有建設性的互動領域，算是達成了北京方面的外交目標。

(中時電子報)