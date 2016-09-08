2月營業額近億 警破獲三重六合彩
大安分局警方前往新北重新路某民宅，破獲1個大型地下六合彩投注站，查扣傳真機7台，逮捕吳姓負責人在內的6名員工，以及上百張的賭博簽單，警方根據帳冊，查出該投注站7、8兩個月，對賭輸贏金額超過8000多萬，警訊後依賭博罪將吳嫌等人移送法辦。
警方日前接獲線報，三重重新路某民宅內，經常有不明人士進進出出，每逢大樂透、香港六合彩開獎日，人潮更是踴躍，經多日追查，下午持搜索票前往調查，當場逮捕吳男在內的6人。
警方指出，地下投注站以今彩539、大樂透、六合彩等方式提供賭客簽注，每天下午透過傳真機、手機通訊軟體等方式收牌，並以電腦計算及紀錄賭客簽注金額，近2個月來帳冊紀錄賭注輸贏竟已高達8000餘萬元，每月投注站獲利亦皆可達百餘萬元，暴利驚人。
(中時)
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