呼應政院「亞洲．矽谷」 新北：歡迎中央多利用
呼應行政院今拍板通過的「亞洲．矽谷推動方案」，新北市經發局長施威全指出，新北正思考推動開放全市做為IoT產業的實證試驗場域，協助廠商排除行政障礙，能在實際生活中具體練兵，貼近民眾需求，相較於桃園仍需2至3年時間布建，新北發展IoT產業的條件十分成熟，歡迎中央政府多加利用。
施威全今午在臉書發表評論說，歡迎「亞洲‧矽谷」方案改頭換面登場，相較於舊版「亞洲矽谷」，沒有遺漏新北市是對的，新的改頭換面版本名稱上多了「一點」，內容上也正視新北市是台灣ICT產業最重要生產基地的事實，並回應新北市府的呼籲，規畫「基北桃桃竹」做為智慧交通的示範場域，以全台作為AR、VR的創新場域。新北市願意貢獻我們既有的成效，持續與全台各地產業、地方政府分享我們的經驗。
施威全說，相較桃園仍需2至3年時間布建，新北有產業群聚，且4G通訊已有良好的基礎，涵蓋率超過90%，提供超過2萬多個無線網路上網熱點，並且連續3年入圍頂尖七大智慧城市，具備良好的推動條件，事實上新北發展IoT產業的條件十分成熟，歡迎中央政府多加利用。
另外，施威全建議中央，將政府及民眾共同面對卻不易有效解決的新議題，如食品安全、勞資糾紛、交通、數位經濟等做為題目，以創造需求的方式請新創事業提供完整解決方案（Total Solution），並提供場域和資源讓其研究和驗證。這樣不僅為新創團隊提供機會、資金與經驗，也藉此引入民間力量共同思考解決新時代棘手問題，更可發展出解決問題所需的技術，有機會成為服務輸出的新模式。
同時，施威全再次呼籲中央政府「Think Big, Act Fast」，正視外籍專業人士在台的生活便利問題，針對不需要修改法令就可以做的事情先做，例如解決台灣各銀行不願意發信用卡給外國人士的問題。
(中時)
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