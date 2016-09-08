避免被誤解複製矽谷 唐鳳建議亞洲矽谷案多一點

「亞洲．矽谷推動方案」比先前版本「亞洲矽谷」多了「一個點」，國發會副主委龔明鑫解釋，這是準政委唐鳳(如圖)在參與討論時的建議。(中央社)

行政院會通過總統蔡英文重大政見「亞洲．矽谷推動方案」，計畫期程8年，希望在2025年達到物聯網（IoT）5％占有率，創造4.6兆至9.5兆元產值，每年貢獻經濟成長率0.9％至1.7％。

有趣的是，新創圈參與多次計畫討論後，最後名稱改為「亞洲．矽谷推動方案」比先前版本「亞洲矽谷」多了「一個點」，國發會副主委龔明鑫解釋，這是準政委唐鳳在參與討論時的建議，不希望計畫被誤解為複製美國矽谷，所以才多了一個點，意味連結亞洲，鏈結矽谷之意。

行政院長林全表示，「亞洲．矽谷方案」是五大新興產業的旗艦計畫，如果無法落實，其他新興產業也將受到影響。林全指出，桃園具備產業聚落與匯集人才等優勢，是發展最有潛力的地方，希望桃園作為「亞洲．矽谷方案」的表率，桃園經驗如果能夠成功，對於聚落經濟的形成，以及留才等都有很大幫助。

龔明鑫表示，「亞洲．矽谷方案」分為創新創業經濟成長、物聯網產業升級兩大主軸，將儘快成立推動中心，預算方面106年度由科技部和經濟部共編列新台幣113億元，其中57億元是新興計畫，未來將配合滾動式檢討，核實編列。

龔明鑫表示，希望透過計畫推動搶進下一世代的未來產業，使台灣成為亞太青年創新與創業發展基地，並連結矽谷等全球知名科技核心聚落。目標在1年內建立虛擬學院、促成2家國際級廠商在台灣投資並參與示範性計畫，培育3家台灣國際級系統整合公司；促成100家新創事業成功或企在台設研發中心；同時2025年佔全球規模可達5％，創造產值4.6-9.5兆元。

對政院新版計畫沒有遺漏新北市大表歡迎，內容上也正視新北市是台灣ICT產業最重要生產基地事實，並回應新北市政府呼籲，規劃「基北桃桃竹」做為智慧交通的示範場域，以全台作為AR、VR的創新場域。為呼應「亞洲‧矽谷」方案，新北市經發局正思考推動開放全市做為IoT產業的實證試驗場域，協助廠商排除行政障礙，能在實際生活中具體練兵，貼近民眾需求，發展應用與商業模式，以利取得商機。

相較於桃園仍需2至3年時間布建，新北市經發局表示，新北有有產業群聚，且4G通訊已有良好的基礎，涵蓋率超過90%，提供超過2萬多個無線網路上網熱點，並且連續3年入圍頂尖七大智慧城市，具備良好的推動條件。事實上新北市發展IoT產業的條件十分成熟，也歡迎中央政府多加利用。

(工商)