港股收高 滬港通資金持續流入

我要評比

香港恆生指數今天收高，主要受惠中國大陸的資金活水持續湧入港股，加上市場憂心美國本月升息的疑慮消退。

恆生指數收盤上漲0.8%，來到23919.34點；恆生國企股指數收盤上漲0.4%，來到10008.21點。

美國聯邦準備理事會（Fed）夜裡公布褐皮書報告，指出美國經濟在7至8月以溫和的速度成長。

但高度技能以外的工作鮮少感受到薪資壓力，而聯準會盼望薪資壓力推升通貨膨脹。

滬港通下，陸資持續湧入港股，帶動港股指數近來接連觸及1年來高點，投資人趕在類似的深港通預定11月開通前布局。

截至港股收盤，滬港通南向金額約52億元人民幣（7.804億美元），幾乎是滬港通每日額度的一半。（譯者：中央社劉淑琴）1050908

(中央社)