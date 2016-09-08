港股收高 滬港通資金持續流入
香港恆生指數今天收高，主要受惠中國大陸的資金活水持續湧入港股，加上市場憂心美國本月升息的疑慮消退。
恆生指數收盤上漲0.8%，來到23919.34點；恆生國企股指數收盤上漲0.4%，來到10008.21點。
美國聯邦準備理事會（Fed）夜裡公布褐皮書報告，指出美國經濟在7至8月以溫和的速度成長。
但高度技能以外的工作鮮少感受到薪資壓力，而聯準會盼望薪資壓力推升通貨膨脹。
滬港通下，陸資持續湧入港股，帶動港股指數近來接連觸及1年來高點，投資人趕在類似的深港通預定11月開通前布局。
截至港股收盤，滬港通南向金額約52億元人民幣（7.804億美元），幾乎是滬港通每日額度的一半。（譯者：中央社劉淑琴）1050908
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。