綠色永續校園 東海大學推電動巴士
為推動綠色永續校園，東海大學將巡迴校園的巴士換成電動巴士，並新增熱點，響應低碳校園與城市。
東海大學今天舉辦電動巴士啟用典禮，東海大學董事長曾紀鴻、校長王茂駿、台中市政府副秘書長郭坤明、唐榮董事長兼四方電巴總經理何義純等人共同參與啟動儀式。
王茂駿表示，校內對於「節能減碳」不遺餘力，「節能」的部分，像是文理大道兩旁及各學院裝有智慧電錶，即時監控各區域能源使用狀況，也可以做持續的改善。
「減碳」方面，東海已擁有茂密的樹林，但每年植樹節仍持續種樹，猶如城市的綠洲，台中的綠肺；此次推動校園電動巴士，亦是再次宣示對於「節能減碳」的重視。
東海透過校內電動巴士及354號公車，連結對內、對外的低碳運輸系統，此舉對於推動低碳校園極具意義。
東海大學董事長曾紀鴻表示，電動車對於台灣來說是一個新的開始。東海大學每年將與四方電巴合作組裝一部電動車，期許東海學子能承接世代的任務與使命，跟上潮流，自行開發無人駕駛。1050908
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。