綠色永續校園 東海大學推電動巴士

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為推動綠色永續校園，東海大學將巡迴校園的巴士換成電動巴士，並新增熱點，響應低碳校園與城市。

東海大學今天舉辦電動巴士啟用典禮，東海大學董事長曾紀鴻、校長王茂駿、台中市政府副秘書長郭坤明、唐榮董事長兼四方電巴總經理何義純等人共同參與啟動儀式。

王茂駿表示，校內對於「節能減碳」不遺餘力，「節能」的部分，像是文理大道兩旁及各學院裝有智慧電錶，即時監控各區域能源使用狀況，也可以做持續的改善。

「減碳」方面，東海已擁有茂密的樹林，但每年植樹節仍持續種樹，猶如城市的綠洲，台中的綠肺；此次推動校園電動巴士，亦是再次宣示對於「節能減碳」的重視。

東海透過校內電動巴士及354號公車，連結對內、對外的低碳運輸系統，此舉對於推動低碳校園極具意義。

東海大學董事長曾紀鴻表示，電動車對於台灣來說是一個新的開始。東海大學每年將與四方電巴合作組裝一部電動車，期許東海學子能承接世代的任務與使命，跟上潮流，自行開發無人駕駛。1050908

(中央社)