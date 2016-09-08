背負既得利益罵名 交大教授呼：刺耳

九三大遊行吸引10多萬人聚集凱道遊行，其中有許多來自台灣頂尖國立大學的教授，對於他們被認定為「既得利益者」，交大教授李威儀無奈直呼，「聽起來相當刺耳」。

監督年金改革行動聯盟發起九三大遊行，10多萬人3日聚集在凱達格蘭大道，抗議年金改革抹黑軍公教，交大電子物理系教授李威儀當天也加入了遊行行列，在此之前，他還特地寫了一封「千字文」，分享給系上同事，「若有幸能在街上遇到您，請與我打聲招呼！」

李威儀受訪時提到，遊行時有很多的教師團體相約上街發聲，但大專院校的教授大多都是「個人」，組成「群體」上街的比例非常少，但就他所知，很多台灣國立大學的教授，都與他有同樣的看法，認為年金改革政策，讓他們因此遭到「污名化」。

李威儀說，20多年前他從美國回到台灣，進入交大教書，與其他選擇留在美國或到香港教書的同學們相比，他的待遇其實「差很多」，甚至還被妻子嘲諷「當年你放棄高薪，滿懷理想回台灣教書，沒想過今天會被人家指責吧？」

李威儀說，他在美國完成學業後，曾在美國業界工作過一段時間，不論產業界或學界，留在美國都是當時很好的選擇，但他放棄高薪回到台灣，主要是因為對台灣的感情與牽連，如今卻因年金改革議題，被批評是「既得利益者」，他無奈認為，自己其實應該是「放棄利益者」才對。

他也指出，經過一番瞭解後，他發現有許多國立大學的教授，其實與他的想法一致，只是都沒有選擇站出來發聲，但並不代表他們「不在乎」，而是因為他們的「退路很多」，直呼「大不了不玩了」。

李威儀直言，頂尖師資在遇到這樣的困境，自然可以選擇到更好的環境去，反觀台灣的大學卻會因此吸引不到好的師資，這樣的現象對台灣教育來說絕對非好事，或許短期之內還感受不到，但或許十年後，問題就會浮出檯面。

另外，李威儀所寫的這篇「千字文」，原本只是想分享給系上同事，沒料到會被分享在社群，廣為轉載，並獲得許多大專院校教師的迴響。他對此表示，希望這些聲音能讓教育部、主事者們注意到，更盼別再遭到污名化。1050908

交通大學物理系教授李威儀分享給系上同仁的信件，全文如下：

各位同仁好 :

九月三號我會去台北「逛逛街」，如果有幸能在街上遇到您，請與我打聲招呼！

今年我執教剛好滿25年。1991年我從美國回到交大任教，那時我有一個同學選擇去了香港科技大學任教，他的薪資是我在台灣的3倍有餘，也就是20多年來他的薪資總所得比我多了至少4000萬台幣，他在65歲退休時還會另有一筆至少500萬港幣的公基金可以領取，也就是當我們倆65歲退休時，他的累積財富會比我多至少6500萬台幣。

因為香港科技大學配給了他一戶面對清水灣的大公寓，他不需要在香港另外購屋居住，因此他大約在15年前就以存下來的薪資在台北以貸款方式買了兩間公寓，然後用租金及部分多餘的薪資支付房貸。算上這兩間公寓近15年來的增值幅度，他的資產是讓我十分羨慕的，但是我並沒有因此後悔我當年的抉擇。

職業是有選擇權的，我當年就知道台灣與香港的條件差距，但我仍然選擇回到交大，因為賺多少錢並不是我最重要的考量。

1991年我決定回交大時，也有機會留在美國執教，我老婆也希望我留在美國，但我說了:「我對台灣有感情，我想用中文教書。台灣教授的薪水雖然不高，但退休保障還不錯」。今年，老婆以半嘲諷的口吻取笑我：「當年你放棄高薪，滿懷理想回台灣教書，一定沒想到今天居然被人家指責你不公不義、貪得無厭、禍延子孫吧」？我的確沒有想到！

職業是有選擇權的，25年前我選擇了回到交大任教，當時就已經知道學校的退休條件，但這也是所有人都知道的公開資訊，人人都有公平的爭取機會。但當時教職並不是最吸引人的職業，我的同學有不少人選擇了創業或加入高科技公司，結果很多因為公司股票發了大財。

如今，若不是因為國家經濟狀況不佳，可能大學教職仍然不會是大家青睞的工作，我們的退休福利也不會讓人眼紅。

但國家經濟不振，政治人物應該負最大的責任，我實在不明白，大學老師不公不義在那裡？大學老師怎麼會貪得無厭?如果說我們期待了30年的退休福利真的會禍延子孫，真的需要我們做些犧牲，我們應該也會願意，但是不是請這些政治人物先同我們誠懇的說一聲：「對不起，謝謝你」？不要為了爭取選票就先汙名化我們，更不應該在得知九月三號有人要去台北「逛逛街」時，又發動一波挑起對立的謬論。

如果問我去台北「逛逛街」的訴求是啥，很簡單……就是請這些政治人物停止汙衊我們，然後誠懇地對我們說一聲：「對不起，謝謝你」!

再補充一點，大學是要與全世界爭取教授人才的，好的教授是最容易用腳投票的一群人，不善待及尊重大學教授，投入再多頂尖大學經費都將是枉然，台灣的高教都終將沉淪。

佔用各位的時間，請您見諒

敬祝 健康開心

李威儀

(中央社)