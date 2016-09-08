陸農婦蹲11年殺人冤獄 獲賠650萬

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大陸陝西一名農婦14年前被指控「投毒殺人」，坐監11年，直到最近當地法院重新審理後才獲判冤獄，並賠償人民幣130萬元（約新台幣650萬元）。

中國青年報報導，出生於1960年的陝西省商洛市柞水縣農婦柯長桂，今年56歲。她在2002年被指控殺害潛入她家中的男子，經過多次上訴，最後被判15年有期徒刑，並獲減刑3次，於2013年11月出獄。

柯長桂出獄後不斷申訴，陝西省高級人民法院並在2015年判定再審。最後，商洛市中級人民法院判定，原判決認定事實錯誤，且有刑訊逼供、誘供、騙供、判決程序違法等，因此判定柯長桂無罪。

商洛市中院人民法院副院長、賠償委員會主任方學民、賠償委員會副主任周世安、賠償辦主任李軍宏等人於1日代表法院向柯長桂鞠躬道歉。

商洛市中院並在6日作出國家賠償決定，支付柯長桂包括人身自由賠償金和精神損害撫慰金在內的國家賠償，共計130萬元。1050908

(中央社)