吃鈣補鈣是迷思 搭配3種運動助吸收

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多吃鈣質就能補鈣？醫師表示，除了攝取鈣質，還應搭配3種以上運動，例如負重、有氧運動可刺激肌肉及骨骼，提高骨質密度與強度，而柔軟體操則可訓練肌力與平衡感。

中華民國骨質疏鬆症學會理事長吳至行今天表示，30至50歲輕熟女族群，有高達9成鈣質攝取未達標，近年台灣髖骨、骨鬆、骨折率更高居亞洲第一，探究原因，鈣質攝取無法進入利用階段是主要因素。

吳至行說，人體鈣質並非吃多少補多少，尤其現代外食族群飲食高油又高鈉，大大削弱腸道鈣吸收效率，有6成民眾吃進去的鈣質，都不會進入吸收利用階段，鈣的攝取應搭配鎂、鉀、磷、鋅等礦物質的協同作用，才能提升吸收利用率。

強化骨本不只補鈣，運動也很重要，吳至行說，很多人認為每天走路、走樓梯就算運動，也有人平時沒時間運動，趁著假日一次動個夠補足一週運動量，不僅無益健康，還可能造成肌肉、骨骼與關節的傷害。

他說，最好每天做30分鐘以上規律中強度運動，而且每次可選擇兼顧肌力、心肺功能與柔軟度的3種運動，例如負重、有氧運動及柔軟體操，進行負重、有氧運動時，肌肉群會牽扯骨骼，身體為了對抗力量就會提高骨質密度，柔軟體操則是可以強化平衡感，減少跌倒意外。

吳至行建議，平時應注意飲食均衡，可攝取高鈣牛乳，乳製品、豆類、深綠色蔬菜都是高鈣食物，但要注意含草酸的菠菜、甜菜、蘆筍會阻礙鈣吸收；此外烹調方式也要避免高油高鈉高鹽。

骨質疏鬆症學會也推出「233行動力強化方程式」，每日飲用「2」杯含有完整骨骼營養群的高鈣牛奶；累積運動「30」分鐘；選擇能夠兼顧柔軟度、平衡感、肌力「3」種運動種類的健走運動，即能兼顧運動與營養攝取。1050908

(中央社)