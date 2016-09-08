野創盃烘焙競賽 弘光科大學子奪冠

我要評比

弘光科技大學食品科技系進修部大四學生劉祥宇、蔡約群參加「2016野創盃全國創意烘焙競賽」，從24校38隊中脫穎而出，奪下大專院校組冠軍。

弘光科大食品科技系助理教授楊智偉今天表示，野創盃全國創意烘焙競賽強調純手工製作、禁止使用攪拌機，且必須使用台灣小麥麵粉，選手以拌、搓、拍、揉製麵糰，考驗手工技法熟練度。

蔡約群指出，每組參賽選手須做出2款歐式麵包、1款甜餐包及1款鹹餐包，6小時的比賽時間相當緊湊，台灣小麥麵粉屬於中低筋麵粉，非常適合製作歐式麵包，烘焙火候掌控好就能散發出質樸台灣小麥香。

另外，蔡約群說，餐包則得注意內餡與麵糰比例，烤焙時間不要過長，富含水分、軟嫩的口感是好吃的關鍵，兩者兼顧才能完整呈現麵包香氣及滋味。1050908

(中央社)