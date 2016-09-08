酗酒但運動 死亡率較毫不運動的酒鬼低
今天公布的最新研究報告顯示，嚴重酗酒但運動的人，罹患酒精相關疾病致死的機率，低於不運動的酗酒者。
法新社報導，研究人員使用英國1994－2006年的人口資料，依據3萬6000多人回報的酒精攝取量與運動量，比對健康狀況。
其中酒精攝取量分級由「從未喝醉」到「喝到傷身」不等；運動量分級則五花八門，從輕鬆的園藝、走路到強力運動。
「英國運動醫學雜誌」（British Journal of Sports Medicine）刊登的研究報告指出，數據顯示，「酒精攝取量與致死風險間的關係因『身體活動』而緩和」。
先前研究指出，大量攝取酒精會使罹患心臟病、中風與癌症而致死的風險升高。
研究團隊指出，他們的研究無法確定推斷因果關係，也就是無法論定，積極運動是否會降低酒精致死的機率。
報告中寫道，但至少研究結果「提供了更多論據，即使對有某些較不健康行為的人來說，身體活動仍有促進健康的作用」。（譯者：中央社許湘欣）1050908
(中央社)
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