抗議THAAD？陸缺席首爾防務對話
中國大陸國防部表示，今年不派員參加首爾防務對話。對外界猜測是否與美韓部署的戰區高空防衛系統（THAAD）有關，大陸國防部僅透過官媒環球時報表示「因工作安排原因」。
由韓國國防部主辦的2016年第五屆首爾防務對話今天在韓國首爾舉行。這屆首爾防務對話的主題是「多重安全危機：挑戰與對策」，下設北韓核問題與國際合作、海洋安全合作、網路安全和防務合作3個分主題。
不過，中國大陸代表團確認沒有參加這次對話。南韓媒體報導稱，中國缺席原因是對韓部署THAAD表示不滿。
對上述猜測，大陸國防部沒有證實，僅對官媒環球時報表示，「因工作安排原因，中方今年不派員參加首爾防務對話」。1050908
(中央社)
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