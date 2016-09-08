兩岸跨境詐騙 陸委會籲盡速溝通對話
78名涉及亞美尼亞電信詐騙案的台灣民眾2日被強押至中國大陸，陸方5天後才向政府通報。陸委會今天呼籲陸方珍惜過去共同打擊犯罪的成功經驗，盡速溝通對話，以有效打擊犯罪。
廣東省公安廳今天公布，廣州警方2日將涉及亞美尼亞跨境詐騙案的51名大陸民眾與78名台灣民眾從亞美尼亞押到廣州。行政院大陸委員會副主委兼發言人邱垂正今天在例行記者會上證實，陸方7日下午才向刑事局通報。
邱垂正並說，陸委會得知之後立即提出抗議函，希望陸方能夠持續與政府就有關兩岸跨境電信詐騙案的處理進行協商，政府的立場很清楚，有關兩岸跨境電信詐騙案，涉案的台籍民眾，應優先帶回台灣依法偵審。
他表示，刑事警察局7日下午收到陸方對涉案台籍民眾的人身自由通報後，陸委會也請海峽交流基金會逐一聯繫被關押的嫌犯家屬，除說明案件情形，也詢問家屬是否有其他需要，並給予協處。
邱垂正說，盼陸方本於人道立場協處安排家屬探視。刑事局指出，這78名台籍民眾被關押在廣州市第一與第三看守所。邱垂正呼籲，打擊跨境犯罪必須由雙方共同合作，才能有效壓制、事半功倍。
他期盼，陸方能珍惜兩岸自民國100年以來的成功合作經驗，盡速進行溝通對話，以有效打擊犯罪，保證兩岸民眾的權益與福祉。1050908
(中央社)
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