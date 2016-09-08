台東巨響聲 原因充滿想像
台東縱谷上午發生巨響，40多公里長的縱谷居民都有聽到聲音。疑似爆炸的巨響，發生原因眾說紛紜，有人說山崩，也有人說輪胎爆炸。
台東縱谷今天上午10時左右，發生巨大的「轟」聲響，僅有2、3秒，但感覺相當震撼，縱谷民眾都說「很嚇人」，「就像在耳朵旁壓破氣球」狗貓也被嚇到躲進屋內，門窗震動。
訊息在臉書上發酵，包括台東市最南端的知本至縱谷最北端的海端鄉都有人說「聽到巨大的爆炸聲」，就連海岸山脈對面東河鄉，也有人聽到，聲響範圍超過40公里。
消防局、警方和相關單位都在尋找發生巨響原因。包括陸軍、空軍都表示今天沒有演習，公路單位也明確的表示，不可能使用炸藥炸山。
巨大聲響發生原因，引起大家揣測，有人說是中央山脈有大爆炸，但是台東縣消防局表示，事發後，沒有看到煙霧，也沒有人通報，截至傍晚，還不知道原因。
也有人說看到雷打在山壁上；不過中央氣象局台東氣象站表示，從雷達上觀測，台東縱谷沒有打雷的條件和跡象，今天上午台灣上空僅有澎湖有對流雲系，可能引發打雷。
還有人懷疑是中央山脈山崩造成巨響，林務局台東林管處表示，初步調查，沒有發生大山崩。
下午有人說是在海端鄉錦屏山區5公里處載桂竹卡車輪胎爆炸，聲音在台東縱谷回響，才會這麼大聲。關山周姓民眾說，不久前，曾經在關山火車站有輪胎爆炸，在10多公里遠的鹿野鄉有聽到聲音。
很多人不相信是輪胎爆炸，因為錦屏部落山區距離台東市超過40公里，不可能在台東市區聽到聲音，況且聲音還翻過海岸山脈，連東河鄉也有人聽到。為何發生巨響，仍然找不到答案。1050908
(中央社)
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