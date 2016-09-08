美最大匿蹤宋瓦特艦 將投入海軍服役

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美國最大型、擁有最精密科技的驅逐艦宋瓦特號（Zumwalt）即將加入海軍，拜大規模採用自動化系統之賜，這是1930年代以來建造的所有類型驅逐艦中，編制員額最少的軍艦。

美聯社報導，匿蹤驅逐艦宋瓦特號與147名官兵今天從緬因州巴斯鋼鐵廠（Bath Iron Works）啟程，準備參加成軍典禮，艦長柯克（James Kirk）讚揚他們歷經3年努力，讓這艘最先進的驅逐艦準備服役。

柯克在宋瓦特艦從肯尼貝克河（Kennebec River）入海前說：「這艘艦上團隊合作極佳。船員有3點可為典範，即專業技術水準、絕佳團隊合作，以及全力達成目標的毅力。」

186公尺長的宋瓦特艦曾在暴風雪中進行海上測試，7日則在熱帶風暴赫米納（Hermine）遠離後的外圍環流影響下離開緬因州，吸引數以百計民眾聚集觀看。

鱈角（Cape Cod）附近海象險惡，浪高4.3公尺，仍不影響宋瓦特號8日駛抵羅德島州的新港（Newport）的原定行程。

宋瓦特艦外型特殊的尖角，可使雷達信號減至最低，非常規的破浪式設計船身和複合材料甲板室，則藏有雷達和其他感測器。此外，宋瓦特艦配備新的火砲系統，能朝遠在113公里外的目標發射600枚火箭推動投射武器。

宋瓦特艦重量近1萬5000公噸，比當前的驅逐艦重約50%，不過與其他驅逐艦的300人編制員額相比，宋瓦特艦僅需一半人力。（譯者：中央社劉文瑜）1050908

(中央社)