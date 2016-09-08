受災農民若列重災區 半年保費政府支應
內政部今天通過「災區受災農民健康保險被保險人保險費補助辦法」草案，凡因風災、震災等重大災害區的受災農民健康保險被保險人，將獲得政府補助6個月的保險費。
內政部表示，為協助災區受災民眾災後儘速重建家園，並周全照顧災區受災的民眾，今年已修訂「災害防救法」第44條之5第1項及第3項規定災區受災的農民健康保險、國民年金保險、勞工保險及就業保險被保險人，於災後一定期間內應負擔之保險費，由中央政府支應。
內政部說，近年來莫拉克風災、蘇迪勒風災及台南地震等災害發生，使得農民的農作物、農地或農舍遭受嚴重損害，農民除損失全年心血外，還要費力重建家園，為減少農民的負擔，因此內政部下午部務會報通過「災區受災農民健康保險被保險人保險費補助辦法」草案。
內政部表示，凡因風災、震災或其他重大災害的受創地區，經由行政院公告後，受災的農民健康保險被保險人，將獲得6個月的保險費補助，保費改由中央政府支應，以體恤農民的辛勞。
內政部官員舉例，以莫拉克風災為例，農民健康保險受益人即達32萬5182人，等於政府支付新台幣1億4680萬人。內政部說，草案發布後，將回溯至104年8月6日起施行。
針對符合補助資格的農民健康保險被保險人，內政部說，將由災區所在地的直轄市及縣(市)政府彙整資料後逕向勞動部勞工保險局辦理保險費補助事宜，避免被保險人奔波申請。另被保險人若有積欠保險費或誤領保險給付的情形，則自災害發生後6個月內，暫緩催繳並不計滯納金。1050908
(中央社)
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