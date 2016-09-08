金鐘51綜藝主持 吳宗憲黃子佼3度交手

第51屆電視金鐘獎今天公佈入圍名單，藝人黃子佼連續4年入圍綜藝節目主持人獎，並將與人氣頗高的綜藝大哥吳宗憲3度交手，爭奪鍍金榮耀。

去年金鐘獎綜藝節目主持人獎入圍名額從缺1人，還遭評審批評綜藝節目「品質低落、創意不足、娛樂不夠、知識沒有」，讓去年獲獎的黃子佼直言，「贏的不過癮。」今年綜藝獎項入圍名單則未有從缺，評審也表示，整體節目的創意有提升。

黃子佼憑藉音樂節目「全球中文音樂榜上榜」再度連莊入圍綜藝主持人獎，他過去曾入圍過該獎5次，並以「超級星期天」、「紅白紅白我勝利」、「全球中文音樂榜上榜」4度問鼎鍍金，僅在2014年敗給「天才衝衝衝」的主持人徐乃麟與曾國城，得獎機率頗高。

今年同樣連莊入圍綜藝主持人獎的吳宗憲，過去共入圍過6次，在2008年憑藉節目「我猜我猜我猜猜猜」首度拿到金鐘獎，今年則與女兒吳姍儒以節目「小明星大跟班」一同入圍。

吳宗憲與黃子佼曾分別在第35屆、第50屆競爭過該獎，結果都由黃子佼獲獎，今年兩人第3度交手，並與「三星報囍」的余天、侯怡君、郭子乾；「音樂萬萬歲3」的黃韻玲、林俊逸；「星光大道」的陶晶瑩、林俊逸、吳怡霈等人一同競爭。綜藝主持大獎最後鹿死誰手，備受矚目。1050908

(中央社)