利大於弊？美FDA允高露潔牙膏添禁用抗菌成分

美國食品暨藥物管理局（FDA）2日宣布禁用抗菌成分三氯沙（triclosan）於肥皂裡，但令人不解的是，何以允許同一成分續用於知名牙膏品牌高露潔（Colgate）的全效牙膏（Total）。對此，FDA表示，牙膏含三氯沙成分可有效減少牙菌斑細菌以及牙齦炎，加上高露潔提供的研究報告證明其對健康的影響利大於弊，因而核准上市。

高露潔全效牙膏添加0.3％三氯沙，是全美目前唯一添加三氯沙的牙膏。1997年上市後迅速成為市場新寵。根據2013年針對「考科藍醫學實證資料庫」（CDSR）30篇文獻所作的獨立評估與分析後發現，含三氯沙與氟化物的牙膏性能優於只含氟的牙膏。

使用含三氯沙與氟的牙膏6-9個月後，牙菌斑的嚴重性大幅改善，優於普通含氟牙膏41％；牙齦炎比例也比純含氟牙膏少了22％，牙齦出血率則比含氟牙膏少了48％；持續使用2-3年，連蛀牙率也下降5％。

高露潔強調，全效牙膏1997年通過FDA嚴格的檢驗程序，安全無虞。且上市近20年，從未出現任何不利事件報告，顯示該產品不會對人體健康造成危害。

不過專家擔心，透過日常盥洗用品大量接觸三氯沙等抗菌成分，可能催生抗藥性超強的新菌種。而動物實驗也發現，三氯沙等抗菌化合物會打亂新陳代謝與生殖系統的正常發育。

FDA在專家施壓下，宣布沐浴、洗手產品禁用三氯沙，只不過尚未將禁用對象擴及至牙膏。對此，亞利桑納州立大學生物設計研究院環境安全中心主任霍登說，肥皂洗手，少量抗菌成分會被身體吸收，但是透過牙齦，抗菌成分會快速進入血液裡。因此他對於FDA厚牙膏薄肥皂的做法感到不解。

(中時)