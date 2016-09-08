反核團體要求公布審查人員名單 原能會：不可行

我要評比

原能會今日舉辦「第七屆核能四廠安全監督委員會第8次委員會議」，針對1號機、2號機的封存作業狀況進行報告，反核團體於會中提出，要求公布審查人員名單，原能會副主委黃慶東表示，萬一強行公布，擔心委員下次不再接受邀請。

鹽寮反核自求會總幹事楊木火表示，去核一廠訪查時，從放射性物料管理局拿到除役的審查人員名單，不理解為何物管局能做到，核管處卻不行，要求原能會公布審查人員的名單，擔任主席的黃慶東表示不可行，這必須問過委員意見，只要有委員說不行，就不行，免得下次委員不再接受邀請。

而有關於預算遭砍的問題，台電副總蔡豐富說，13.56億元砍了5億，要重新檢討維護資產的方式，像是封存方式，濕式改乾式，減少電力、人力資源，將保警人力用在重點地點，其餘改用保全替代，務必在有限預算內把資產該做的做好。

(中時)