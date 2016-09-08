南海問題降溫 陸媒：東協各方展現管控分歧意願
此次東協峰會在7日發表的主席聲明沒有提到南海仲裁結果，而是強調加快南海行為準則磋商的重要性，菲律賓未公開張揚南海仲裁，其他東協國家也大多回避該議題；大陸媒體環時網8日發表評論表示，南海問題繼續從高潮向下回落，比起炒熱南海，各方展現了管控危機分歧的意願。
評論指出，南海問題在東協峰會中冷卻，輿論開始轉向尋求區域合作，這一情況與南海仲裁公布前後的緊張氛圍和悲觀預測，形成一定反差。
評論也說，現在已不是少數帝國可以決定一切的時代，東協國家的自主性隨著彼此聯合自強與日俱增；只要南海區域國家真正心向和平與穩定、下決心通過談判和協商解決問題，美日的挑唆能量，就不能「想發揮多少就發揮多少」。
(旺報)
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