東協峰會冷卻南海問題 美日無法成功炒作
《日本經濟新聞》8日報導，東協在南海議題上呈現軟化，不但重要聲明中未提及南海仲裁結果，峰會第二天原預定主要討論南海問題，但會議時間比預定時程縮短了30分鐘。顯示南海問題並沒有被美日等國在該場合中成功炒作。
報導指出，杜特蒂沒有言及仲裁庭的裁決以尋求各國支持；一位東協相關人士表示，因為菲律賓作為當事國都沒有強烈主張批判中國，「所以其他國家也就失去了動力」。另外，該媒體7日也指出，菲律賓正準備與中國的雙邊談判，美菲關係因杜特蒂出言不遜，使兩國在這次峰會上出現裂痕，中國自然不會放過機會，對菲國施展懷柔政策。
(旺報)
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