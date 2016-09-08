台中市與日本大分 簽署友好交流備忘錄

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台中市長林佳龍（右）與日本大分縣知事廣瀨勝貞（左）8日代表簽署友好交流備忘錄，未來雙方將繼觀光交流後，開啟產業、農業、文化及教育等全面交流。中央社記者郝雪卿攝 105年9月8日

台中市政府今天與有溫泉美名的日本大分縣簽署友好交流備忘錄，台中市長林佳龍表示，隨著定期包機航線將正式啟動，將號召中部鄉親踴躍到大分享受溫泉及體驗城市文化。

這項簽署儀式下午在台中市政府台灣大道市政大樓舉行，由林佳龍與率團來訪的大分縣知事廣瀨勝貞代表簽署，未來雙方將繼觀光交流之後，開啟產業、農業、文化、體育、教育等全面交流。

林佳龍表示，台中市與大分自去年8月底締結觀光友好交流備忘錄及去年11月底正式簽署觀光友好交流合作協定書以來，以溫泉與自行車等主題，積極展開交流合作，雙方人員互訪熱絡。

林佳龍指出，去年台中與大分縣展開包機首航，達到8成以上的搭乘率，今年9月15日以後改為定期包機後，每週2班直飛大分，將號召中部鄉親踴躍到大分享受溫泉及體驗城市文化。

廣瀨勝貞則說，感謝林佳龍為簽署儀式舉行盛大典禮，深感榮幸，他很感謝5年前日本311大地震後台灣給予很多資源，遠超過他們的想像，非常感謝。

廣瀨勝貞表示，他深感台中與大分有很多相似之處，例如山珍海味、溫泉文化等，台中還以現代產業聞名，而大分臨海區也有精密產業區，希望可以共存共榮發展兩地城市，在開啟定期包機後，盼望能再改為定期班機，逐漸將彼此的交流協議深化及升級。

廣瀨勝貞率領的訪問團是近年日方正式到訪罕見規模，包括官員及業者近30人，市府安排訪問團品嚐台中特色多元的糕點美食，並前往台中國家歌劇院參觀，還到草悟道商圈感受台中都會區悠閒樂活氛圍及參觀亞洲首座阿薩斯雕像。1050908

(中央社)