月圓人團圓 澎實物銀行集愛牽手做公益
秋節送暖，澎湖實物銀行今天啟動各界愛心關懷列車，扶助全縣300戶弱勢家庭，也能過個溫暖的秋節。
澎湖各界共捐贈新台幣40多萬元的月餅、麵條、罐頭、保久乳等節慶民生物品，澎湖縣長陳光復、議長劉陳昭玲等人今天啟動愛心物資發放活動，趕在秋節前夕，分送給縣內300戶的弱勢家庭。
陳光復與劉陳昭玲等人感謝各界付出的關懷與協助，一一致贈感謝狀給蘭馨交流會、澎湖媽宮獅子會、元泰、百世多麗、福朋喜來登酒店、南山人壽等單位，同時對社會處員工及志工發送物資的辛勞，讓弱勢家庭在中秋佳節都能感受到社會的關懷與愛心，表示慰勉。
澎湖縣政府實物銀行自民國102年開辦以來，3年來持續媒合企業廠商、公益團體及個人捐贈金錢及民生物資，累積達677萬餘元，並有6000多位弱勢鄉親受惠。1050908
(中央社)
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