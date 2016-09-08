日上班族好累 2成企業月加班逾80小時

日媒報導，厚生勞動省首次基於「預防過勞死等對策推進法」彙整的2016年版「預防過勞死等對策白皮書」概要提到，問卷調查顯示，有正式員工每月加班逾80小時的企業占23%。

共同社報導，政府相關人士透露上述資料，白皮書最快10月公布。

「預防過勞死法」於2014年11月施行，作為對策，該法規定中央和地方政府應展開有關過勞死和過度勞動實際狀況的調研和科普活動等，有義務向國會報告過勞死的現狀和政府採取的措施。

白皮書中寫入了厚勞省委託外部機構展開的2015年度調研工作結果，問卷調查以約1萬家企業（回答1743份）、約2萬名勞動者（回答約1萬9583份）為對象實施。

調查結果顯示，正式員工的加班時間最長的月分裡，回答加班時間「超過80小時不滿100小時」的企業占整體的11%，更有12%稱「超過100小時」。

報導說，按行業來看，加班最多的是「資訊通信業」的44%；「學術研究、專業技術服務業」為41%；「運輸業、郵政業」為38%。

平均每月加班時間超過45小時的企業中，「運輸業、郵政業」最多，達14%。

白皮書還刊載「全國思考過勞死家屬會」代表寺西笑子的專欄文章，呼籲「企業和勞動者自身都需要改變意識。過勞死遺屬的呼籲對此不可或缺。希望促使各種立場的人們一起參與，努力實現沒有過勞死的社會」。1050908

(中央社)