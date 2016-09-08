日上班族好累 2成企業月加班逾80小時
日媒報導，厚生勞動省首次基於「預防過勞死等對策推進法」彙整的2016年版「預防過勞死等對策白皮書」概要提到，問卷調查顯示，有正式員工每月加班逾80小時的企業占23%。
共同社報導，政府相關人士透露上述資料，白皮書最快10月公布。
「預防過勞死法」於2014年11月施行，作為對策，該法規定中央和地方政府應展開有關過勞死和過度勞動實際狀況的調研和科普活動等，有義務向國會報告過勞死的現狀和政府採取的措施。
白皮書中寫入了厚勞省委託外部機構展開的2015年度調研工作結果，問卷調查以約1萬家企業（回答1743份）、約2萬名勞動者（回答約1萬9583份）為對象實施。
調查結果顯示，正式員工的加班時間最長的月分裡，回答加班時間「超過80小時不滿100小時」的企業占整體的11%，更有12%稱「超過100小時」。
報導說，按行業來看，加班最多的是「資訊通信業」的44%；「學術研究、專業技術服務業」為41%；「運輸業、郵政業」為38%。
平均每月加班時間超過45小時的企業中，「運輸業、郵政業」最多，達14%。
白皮書還刊載「全國思考過勞死家屬會」代表寺西笑子的專欄文章，呼籲「企業和勞動者自身都需要改變意識。過勞死遺屬的呼籲對此不可或缺。希望促使各種立場的人們一起參與，努力實現沒有過勞死的社會」。1050908
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。