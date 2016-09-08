台灣郵輪史上首次 黃小琥蕭煌奇船上開唱

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義大利歌詩達郵輪明年暑假將以基隆為母港推出航次，和雄獅旅遊攜手推出9天8夜日本行程，藝人黃小琥、蕭煌奇將登船開唱，創台灣郵輪史首例。

根據國際郵輪協會(CLIA)統計，2014年時台灣已經躍升為亞洲第3大郵輪客源市場，僅次於中國大陸和新加坡；另外，台灣港務公司統計，2016年台灣郵輪旅客大幅成長，比2015年多出40%，台灣人對郵輪旅遊熱度持續升溫。

看好台灣郵輪市場，全球最大嘉年華遊輪集團(Carnival Corporation & PLC)旗下的歌詩達郵輪將在台灣設分公司，歌詩達幸運號也將在明年暑假首度以基隆為母港，推出多個航次，讓喜愛郵輪的旅客有不一樣的選擇。

歌詩達郵輪和國內雄獅旅遊今天舉辦記者會，宣布將攜手在2017年暑假推出9天8夜日本行程，沿途停靠鹿耳島、高知、大阪、神戶和別府，還規劃跨夜停靠神戶，並在神戶港舉辦趣味夜跑，搶攻親子客群。

日前香港旅遊局找來吳彥祖行銷郵輪觀光，這次歌詩達郵輪和雄獅旅遊的合作也找來藝人助陣，邀請歌手黃小琥、蕭煌奇登船連開2場演唱會，不只欣賞精彩演出，還可以和藝人在船上同歡。

雄獅旅遊總經理游國珍表示，這次合作創下台灣郵輪史紀錄，包括天數最長、首度邀請藝人登船開演唱會等。

歌詩達郵輪和雄獅旅遊共同推出的幸運號9天8夜行程將於明天上午9時開賣，早鳥預購買一送一，親子同遊第3人、第4人每人最低2萬9900元起。

雄獅旅遊資深經理林俊良分析，郵輪包吃包住和娛樂，平均每人遊日本9天8夜只要3萬9925元，是歷年來市場最低價。1050908

(中央社)