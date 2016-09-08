西武郭俊麟先發 2.1局掉4分退場

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日本職棒西武和羅德今天交手，西武的台灣投手郭俊麟此役先發2.1局，被敲6支安打掉4分自責分，因投出頭部觸身球勒令退場。

此役羅德先攻、西武後攻，3局上打完羅德4比1領先。1050908

(中央社)