對流雲系發展旺盛 大台北提防豪雨

中央氣象局今天下午6時5分發布10縣市豪大雨特報。

氣象局指出，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，台北市及新北市有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆市、宜蘭縣、花蓮縣及嘉義以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風，低窪處慎防積水。1050908

(中央社)