旺旺公益基金送暖 澎湖弱勢學子受惠

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旺旺公益青年送愛活動，今天送給了澎湖地區高中職和澎科大79位學生，每人新台幣5000元的秋節慰問金。

「旺旺公益青年送愛下鄉趣」三節濟助活動，今天趕在秋節前夕，由基金會執行長胡雪珠代表基金會前來澎湖致贈，這也是基金會今年繼端節之後，再度跨海到離島，同時期勉受贈的學子，未來有機會也可發揮愛心回饋社會。

今天受贈的79位學生中，澎湖科大有33位、馬公高中20位、澎湖海事24位，另有2位社區青年。

包括澎湖科大、馬公高中與澎湖海事職校也都致贈感謝狀給旺旺集團基金會，學生代表也回贈感恩卡片給胡雪珠，場面溫馨。1050908

(中央社)