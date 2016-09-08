雨勢大 雙北提升為豪雨特報

我要評比

對流旺盛，中央氣象局今天傍晚將大雨特報提升為豪雨特報，台北市、新北市有局部大雨或豪雨發生機率，基隆市、宜蘭縣、花蓮縣和嘉義以南地區有大雨發生機率。

氣象局提醒民眾注意雷擊、強陣風，用路行車注意交通安全，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區也要嚴防積水或淹水可能。1050908

(中央社)