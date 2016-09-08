蔡明憲：已致函聯合國 讓台灣成為會員國

台灣聯合國協進會理事長蔡明憲今天表示，昨天已致函給聯合國秘書長潘基文，強調中國大陸不能代表台灣2300萬人民，從國際法上及從聯合國憲章上，台灣都夠格成為新會員國。

蔡明憲接受媒體訪問時表示，外交部長李大維先前表示不會推動入聯，他們感到很失望，但外交部今年應該還是要在聯合國大會期間積極透過友邦為台灣發聲，不管友邦是發言希望台灣入聯、有意義參與或在國際上有更好貢獻，這些都是可以立刻做的事。

蔡明憲表示，明天宣達團赴美，外交部有協助安排在雙橡園舉辦為台灣祈福活動，紐約代表處也有酒會邀請有邦交國外交官參與，到了華盛頓更有一個午餐座談會，出席者包括前副助理國務卿薛瑞福及美國智庫學者等等，團員們會利用各種機會宣傳台灣入聯心聲。

(中時)