各國齊聚廈門9.8投洽會 未見台灣館
第十九屆中國國際投資貿易洽談會(簡稱投洽會)以「引進來」和「走出去」為兩大策展主題，今（8）日上午在廈門國際會展中心啓動。這是繼G20領袖高峰會之後中國向全球經貿、投資者所打造共覓商機的合作平台，亦是中國目前唯一以促進雙向投資和國際資本與項目融合為目的的全球盛會。
今年有別以往，投洽會未見台灣館。在全球合縱、連橫策略頻頻出招的當下，僅有少數台灣民間或工商協會組團參與論壇。例如台灣品牌農業推廣協會自籌舉辦兩岸農業旅遊發展論壇暨對接會，台灣經濟研究院董事邱毅應邀參加，以1.脫貧模式2.產業依託3.融入在地文化等三個面向分享台灣經驗，邱毅說，台灣善於包裝，有好的營銷人才，大陸有豐富的自然資源，盼望在新農業上兩岸合作能有更好的未來。
今年98投洽會開幕式高端專業匯聚、大咖雲集，中共國務院副總理汪洋、全國政協副主席王欽敏、福建省書記尤權、福建省長余偉國、聯合國工發組織總幹事李勇、全國工商聯副主席林毅夫、及著名企業家復星集團董事長郭廣昌、萬達集團董事長王健林皆出席第十九屆投洽會，近日發言常吸引關注的王健林並於8日上午在2016國際投資論壇主題論壇中發表演講。
(中時)
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