林全：全面檢討調整兆豐銀人事
兆豐銀行紐約分行因洗錢防制問題遭美國重罰，兆豐金公股董事改組啟動。行政院長林全今天表示，將積極檢討現有制度，且將先針對兆豐銀進行人事全面檢討及調整。
林全下午出席「行政院 2016 生技產業策略諮議委員會議」閉幕式，媒體會前聯訪詢問兆豐金大規模撤換董監事考量為何？
他表示，對於公營金融機構或公營事業部分，未來董監事是否能充分落實公司治理精神，或是現在制度裡若有可檢討之處，政府都一定會積極檢討。
林全說，在這次事件中，各界對兆豐金控董事是否在公司治理上做得很足夠，有很許多質疑，因此，行政院認為應藉此機會來檢討兆豐金控及兆豐銀的董事結構，只要是目前可做的事情，都會立即來做。
他指出，兆豐銀部分，首先會先做人事的全面檢討及調整。
兆豐金公股董事改組啟動，財政部 7日表示，行政院已核定由華南銀行總經理楊豊彥擔任兆豐金控財政部代表董事，並規劃由該兆豐金召開董事會，聘任楊豊彥為兆豐金暨兆豐銀總經理。自此兆豐金新任董、總人選已塵埃落定。1050908
(中央社)
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