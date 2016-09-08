塔利班攻進阿富汗南部城市 地方待援
阿富汗官員表示，塔利班（Taliban）叛軍攻進南部烏魯茲岡省（Uruzgan）省會塔林科特（Tarin Kot），爆發激烈戰鬥。
塔林科特的部落長老達德（Haji Bari Daad）告訴法新社：「塔利班已攻進省會，並正攻打警察局和情報機構NDS總部以圖占領。我們擔心他們會攻下監獄，釋放遭俘的叛亂分子。」
塔林科特行政首長卡德姆薩（Karim Khademzai）告訴法新社：「援軍如果沒趕到，這座城市將陷落塔利班魔掌。」
他表示，整座城市在塔利班叛軍包圍下，民眾已經無處可逃，「街道空蕩蕩，商店也關門」。
美聯社報導，塔林科特是近來面臨塔利班叛軍威脅的第3個省會，另外2個省會分別是北部的昆都茲（Kunduz），以及南部海曼德省（Helmand）的拉什卡加（Lashkar Gah）。1050908
(中央社)
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