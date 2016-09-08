核三大規模演練 強調設備升級且逃生時間增加
恆春核三廠將於12至14日演習，預計動員8000餘人參與，原能會今南下說明，自福島核災後，各廠增設設備因應事故發生，並安撫民眾若爐心熔毀，不做任何搶救至少都還有24小時疏散時間，要居民不要慌張，從這次演習經驗學習冷靜撤離。
日本福島核災後，原能會針對核電廠增設移動式電源及固定管路供水等，讓電廠有水、電與機具做補救，12至14日將從核三廠內機組搶救、模擬事故惡化旅宿業者勸遊客疏散、交通管制、開設防護站與人車偵測及除污作業、陸海域環境輻射偵檢、農林漁奶類產品檢樣分析等逐一演練。
「藉由演習測試實務面上問題，避免只是辦公室決策。」原能會核能技術處長徐明德表示，從演練中找問題，已要求核三廠有異常就要通報，他強調，核子事故處理在爐心熔毀前就開始作業，即使熔毀經妥善搶救也能避免輻射外釋，即使不做任何處理仍有24小時，讓居民有足夠時間撤離。而民眾最關心的交通僅短暫與部分封閉，影響不大。
原能會表示，13日上午8時45分將在核三廠鄰近8公里範圍內，透過30站預警系統警報站，發放核子事故警報，聽到警報或透過簡訊、電話等得知演習訊息的民眾不要驚慌。恆春民眾收到簡訊後，則肯定台電的進步與改變，盼未來持續提供半島人知的權力。
(中時)
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