美智庫稱陸海警危及南海穩定 陸外交部反駁

美國日前公布的一項研究報告稱，從2010年以來到目前為止，南海發生的船隻相撞、小規模衝突等主要糾紛中，有大約三分之二與大陸海警局及其前身組織有關。報導作者美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深研究員葛來儀（Bonnie Glaser）說，各國海警在南海地區採取的不穩定行為給該地區帶來了風險。不過，報告出台後遭到大陸的反駁，大陸稱，海警船隻只是合法巡邏大陸管轄海域依法巡邏執法、維護海上秩序，並稱相關人士是在「挑撥離間」。

美國之音7日報導稱，位於華府的美國智庫「戰略暨國際研究中心」，對2010年以來南海海域內發生的45起主要事件進行調查分析後發現，糾紛和衝突中有68%與大陸海警局及其前身機構有關。如果加上與大陸海軍相關的事件，這一比例則高達78%。

報告的作者葛來儀在接受美國之音採訪時說，這份報告只是他們「中國力量項目」（China Power Project）研究的一部分，各國海警在執法中偏離了他們正常的做法，採取的一些行為令南海地區的風險加大。

報導引述葛來儀的說法表示，「我們看到，在南海和東海地區，執法船隻變成了不穩定的因素。在很多案例中，執法船隻被用來從事主權伸張的任務，它們被用來騷擾漁民、用槍指著漁民沒收他們的所得，有時甚至是撞擊其他船隻或是用水槍來對付他們。」

對此，大陸外交部發言人華春瑩7日在記者會上說，大陸海警船在大陸管轄海域依法巡邏執法、維護海上秩序理所當然。希望有關人士停止炒作，停止挑撥離間、製造緊張。

葛來儀說，她的報告只是客觀呈現了數據，記錄了2010年以來，南海和東海發生的事件，以及各國執法船隻在衝突事件中所扮演的角色，並非要「挑撥離間」任何關係。

她表示，這些是客觀數據，並不是要挑撥離間任何關係，也不是要把大陸描述成麻煩製造者；「這只是我們根據公開訊息收集的事實性的數據。」

(旺報)